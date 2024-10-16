Теперь из Таллинна до деревни Санта-Клауса можно добраться на автобусе

12 октября немецкая бюджетная автобусная компания Flixbus открыла маршрут Рованиеми-Краков. Линия, соединяющая дом Санты и бывшую столицу Польши, проходит через Таллинн и Пярну, поэтому теперь в эти места можно добраться на автобусе и из Эстонии. Доехать можно и, к примеру, до аэропорта Вантаа. Автобусная поездка также включает в себя паромную переправу через Финский залив.