Суд в Петербурге отказал гражданину Эстонии в снятии запрета на въезд в РФ, где живут его отец и бабушка. Проблемы начались после отказа автомобилиста пройти тест на алкоголь и многократных нарушений правил дорожного движения. Российский суд утверждает, что он не уступал дорогу пешеходам. Rus.Postimees нашел родственников человека с таким же именем.
Гражданину Эстонии запретили въезд в Россию к родственникам
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел административный иск гражданина Эстонии к петербургской полиции. Человек по имени Артур Соловьев пытался добиться отмены решения о запрете въезда на территорию Российской Федерации.
«Соловьев является гражданином Эстонии. Постановлением мирового судьи Соловьев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения - прим.ред.), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей (около 300 евро - прим.ред.). Кроме того, Соловьев неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст.12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения - прим.ред.)», - сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.