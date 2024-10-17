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Или хорошо, или ничего: как российские элиты обманывают Google и удаляют из интернета свои тайны

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Путин и его приближенные пользуются разными методами, чтобы замести следы в интернете.
Путин и его приближенные пользуются разными методами, чтобы замести следы в интернете. Фото: Коллаж Rus.Postimees. Canva.

У Владимира Путина и его приближенных есть много тайн, и они пристально следят за тем, чтобы компрометирующая их информация и расследования независимых журналистов быстро удалялись из интернета, в том числе и за рубежом. Аналитики «Проекта» разобрались, как и какую информацию удаляет из сети российская элита.

Выяснилось, что российские политтехнологи и пиарщики, работающие на власть, нашли самый простой путь, чтобы убеждать, например, Google удалять из поисковика неугодную для РФ информацию. О российском «Яндексе» и прочих поисковых системах речи, конечно, не идет, там все делается «по щелчку пальца». Так вот, оказалось, чтобы обмануть западные поисковики, надо просто скопировать ненужную статью, указать в ней более раннее время публикации и так выдать любое расследование за плагиат.

Просто, как два пальца…

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