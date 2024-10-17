Или хорошо, или ничего: как российские элиты обманывают Google и удаляют из интернета свои тайны

Выяснилось, что российские политтехнологи и пиарщики, работающие на власть, нашли самый простой путь, чтобы убеждать, например, Google удалять из поисковика неугодную для РФ информацию. О российском «Яндексе» и прочих поисковых системах речи, конечно, не идет, там все делается «по щелчку пальца». Так вот, оказалось, чтобы обмануть западные поисковики, надо просто скопировать ненужную статью, указать в ней более раннее время публикации и так выдать любое расследование за плагиат.