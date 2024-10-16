Налог на наследство? Предложенные местными властями сборы вступят в силу в следующем году

Когда в понедельник ERR опубликовали часть налоговых предложений от местных самоуправлений, поступивших в Министерство регионального развития и сельского хозяйства, это стало неожиданностью для многих. Местные самоуправления получили от правительства и министра регионального развития указание найти способы собрать больше денег с населения. Если раньше речь шла в основном о туристическом налоге или плате за парковку, то теперь в списке появились совершенно новые предложения по налогообложению недвижимости и другого имущества.

Центральное правительство за последние год-два все больше обременяет людей налогами. Напомним: в этом году налог с оборота (НСО) вырос с 20% до 22%, а с нового года повысится до 24%. Подоходный налог поднимется с 20% до 22%, а вместе с так называемым налогом на безопасность - до 24%. Также вырастут акцизы, сборы и государственные пошлины. Появятся новые налоги, например, автоналог. Кроме того, местные самоуправления получили право ежегодно повышать земельный налог до 100%.