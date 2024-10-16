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Elisa повышает стоимость телевизионных услуг

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Фото: Remo Tõnismäe / Postimees

Elisa объявила, что с 1 декабря месячная плата за телевизионные услуги для клиентов будет увеличена из-за роста закупочных цен на телеканалы.

В письме, отправленном клиентам, Elisa объясняет, что закупочные цены на телеканалы значительно возросли.

«Стремясь предоставить вам качественный телевизионный сервис с привычным набором телеканалов, сообщаем, что с 1 декабря 2024 года произойдет изменение стоимости вашей ежемесячной платы за ТВ-услуги в связи с существенным ростом закупочных цен на телеканалы», - говорится в письме.

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