Elisa объявила, что с 1 декабря месячная плата за телевизионные услуги для клиентов будет увеличена из-за роста закупочных цен на телеканалы.
Для подписчиков
Elisa повышает стоимость телевизионных услуг
В письме, отправленном клиентам, Elisa объясняет, что закупочные цены на телеканалы значительно возросли.
«Стремясь предоставить вам качественный телевизионный сервис с привычным набором телеканалов, сообщаем, что с 1 декабря 2024 года произойдет изменение стоимости вашей ежемесячной платы за ТВ-услуги в связи с существенным ростом закупочных цен на телеканалы», - говорится в письме.