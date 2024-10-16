Elisa повышает стоимость телевизионных услуг

«Стремясь предоставить вам качественный телевизионный сервис с привычным набором телеканалов, сообщаем, что с 1 декабря 2024 года произойдет изменение стоимости вашей ежемесячной платы за ТВ-услуги в связи с существенным ростом закупочных цен на телеканалы», - говорится в письме.