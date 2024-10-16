Украинское предприятие построит в Литве завод по производству взрывчатки

В министерстве уже подписали протокол о намерениях по сотрудничеству с украинской компанией. Строительство начнется в следующем году, говорится в сообщении.

Конкретная компания и местоположение будущего завода в отчете не называются, но на прошлой неделе правительство Литвы зарезервировало три участка государственной земли для нужд оборонной промышленности в Паневежском районе, в старостве Упите.

«Мы активно развиваем оборонное сотрудничество с нашим партнером - Украиной», - сказала для пресс-релиза министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Вице-министр экономики и инноваций Эрика Курочкина, подписавшая соглашение, сказала, что новый завод по производству взрывчатки - это один из нескольких совместных оборонных проектов, запланированных Литвой и Украиной.

«Литовцы и украинцы также обсуждают разработку дронов и других оборонных технологий», - сказала Курочкина.

Как сообщают в министерстве, взрывчатка RDX или гексоген, характеризуются быстрой детонацией, высокой мощностью взрыва и высокой взрывной отдачей.