Украинская компания построит в Литве завод по производству взрывчатки RDX, сообщили в среду в Министерстве экономики и инноваций Литвы.
Украинское предприятие построит в Литве завод по производству взрывчатки
В министерстве уже подписали протокол о намерениях по сотрудничеству с украинской компанией. Строительство начнется в следующем году, говорится в сообщении.
Конкретная компания и местоположение будущего завода в отчете не называются, но на прошлой неделе правительство Литвы зарезервировало три участка государственной земли для нужд оборонной промышленности в Паневежском районе, в старостве Упите.
«Мы активно развиваем оборонное сотрудничество с нашим партнером - Украиной», - сказала для пресс-релиза министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Вице-министр экономики и инноваций Эрика Курочкина, подписавшая соглашение, сказала, что новый завод по производству взрывчатки - это один из нескольких совместных оборонных проектов, запланированных Литвой и Украиной.
«Литовцы и украинцы также обсуждают разработку дронов и других оборонных технологий», - сказала Курочкина.
Как сообщают в министерстве, взрывчатка RDX или гексоген, характеризуются быстрой детонацией, высокой мощностью взрыва и высокой взрывной отдачей.