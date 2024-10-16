В новом микрорайоне в Кейла смогут поселиться 120 молодых семей

Общая площадь нового жилого района на 120 квартир, который будет построен рядом с сосновым парком в центре Кейла, составляет 30 000 квадратных метров. Район Кейла Паргикодуд спроектирован с учетом ценности парковой зоны и существующего озеленения.

«Дома Кейла Паргикодуд будут построены так, чтобы они гармонично вписались в существующий лесопарк, создавая приятную целостную жилую среду, и обеспечивая жителям района достаточную приватность», - поделился новостью руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.

Он сказал также, что задача объединить таким образом в единое целое здания жилого района, парк и высокое озеленение стала для команды Apex Arhitektuuribüroo довольно сложным, но вдохновляющим вызовом, поскольку ей предстояло разработать проект, во многом исходя из местоположения и его особенностей.

По словам руководителя Invego, сегодня городу Кейла отдают предпочтение семьи, которые, с одной стороны, хотят жить в спокойной и безопасной жилой среде, а с другой – неподалtку от Таллинна, куда можно легко добраться. Особенно привлекательным делают Кейла высокие темпы развития города и очень хорошо развитая инфраструктура.

«Как компания-застройщик, мы встретили среди руководства города искреннее желание и готовность вместе с нами искать для будущих жителей этого жилого района действительно лучшие решения, и нам кажется, что с таким же позитивным настроем сегодня развивается весь город», – прокомментировал Кристьян-Тор Вяхи плодотворность сотрудничества с местным самоуправлением.

В районе Кейла Паргикодуд будет шесть домов энергетического класса А в общей сложности на 120 квартир - от одной до пяти комнат - с балконами и террасами. Здесь также будут хорошо продуманная зона отдыха и игровая площадка с аттракционами для детей разных возрастов.

Все покупатели квартир получат от Invego строительную гарантию на пять лет, чтобы новоиспеченному владельцу не надо было беспокоиться о своей инвестиции, и он мог спокойно обустраиваться в своем новом доме. Район Кейла Паргикодуд находится в зоне высокого озеленения всего в нескольких шагах от кейласких троп здоровья, аквацентра и Кейлаской школы.