Полиция разыскивает 25-летнего Яко Мяги, который уклоняется от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за кражу, преступление против личности и систематическое управление транспортным средством без прав.
Видели его? Этот 25-летний мужчина уклоняется от исполнения решения суда
Рост Яко около 174 см, у него худощавое телосложение, серые глаза и русые волосы.
Полиция просит всех, кто видел Яко или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.