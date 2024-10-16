Видели его? Этот 25-летний мужчина уклоняется от исполнения решения суда

Рост Яко около 174 см, у него худощавое телосложение, серые глаза и русые волосы.

Полиция просит всех, кто видел Яко или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.