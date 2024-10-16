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Видели его? Этот 25-летний мужчина уклоняется от исполнения решения суда

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Яко.
Яко. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция разыскивает 25-летнего Яко Мяги, который уклоняется от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за кражу, преступление против личности и систематическое управление транспортным средством без прав.

Рост Яко около 174 см, у него худощавое телосложение, серые глаза и русые волосы.

Полиция просит всех, кто видел Яко или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.

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