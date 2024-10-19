В деревне Таммела на Хийумаа продается идиллический хутор: атмосфера старины, аутентичная архитектура и собственный маяк. Разве не о такой даче вы мечтали?
ФОТО ⟩ Не упустите возможность: выставлен на продажу хутор с собственным маяком
На земельном участке расположены: дом под камышовой крышей, баня, амбар, хлев и сарай. Бревенчатый дом 1922 года постройки капитально отремонтирован, вставлены окна с деревянными рамами, положены новые полы. На полу в гостиной сохранены старые доски. Красный кирпич, использованный внутри дома, а также в сауне, родом из начала прошлого века.
На первом этаже дома просторная гостиная, спальня, кухня, прихожая и санузел. Деревянная лестница ведет на мансардный этаж, где имеется большое открытое пространство, которое можно использовать для размещения гостей и как галерею. Перед домом построена летняя терраса для отдыха, где можно наслаждаться пением птиц.
Сохранены первоначальные планировки построек. Баня построена в 1974 году, а отремонтирована в 2013-м. Здание амбара ранее использовалось как гостевой дом, но сейчас требует капитального ремонта.
Деревня Таммела находится между Кяйна и Кярдла. Кяйна находится в 11 км от хутора, Кярдла – в 13 км, а порт Хелтермаа – в 26 км.
С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ!