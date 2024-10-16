Сегодня утром водитель автобуса, следовавшего по маршруту Таллинн-Луйге-Кийли-Соокаэра, проехал под красный сигнал светофора на железнодорожном переезде. К счастью, никто не пострадал.
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Водитель автобуса, наполненного пассажирами, проехал железнодорожный переезд на красный свет
В 9:27 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде Вильяндиского шоссе на автобус SEBE упал шлагбаум и разбил стекло. Никто из пассажиров не пострадал. По словам полицейских, водитель автобуса сделал фотографии на месте происшествия и свяжется со страховой компанией.
«Водитель автобуса неправильно оценил ситуацию. На железнодорожном переезде горел красный свет», - прокомментировала руководитель отдела пассажирских перевозок Центра общественного транспорта Северной Эстонии Кадри Кроони.