Водитель автобуса, наполненного пассажирами, проехал железнодорожный переезд на красный свет

В 9:27 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде Вильяндиского шоссе на автобус SEBE упал шлагбаум и разбил стекло. Никто из пассажиров не пострадал. По словам полицейских, водитель автобуса сделал фотографии на месте происшествия и свяжется со страховой компанией.