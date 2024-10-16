Стало известно имя главного тренера сборной Англии

Им станет немец Томас Тухель. Контракт вступит в силу с 1 января 2025 года и рассчитан до лета 2026 года. Зарплата главного тренера составит 4,5–5 млн фунтов в год.

Сборная Англии осталась без тренера после неудачного финала чемпионата Европы 2024 – тогда англичане проиграли испанцам. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт тогда ушел со своего поста.

Все это время обязанности главного тренера сборной исполнял Ли Карсли.

Как сообщают СМИ, Тухель подписал контракт еще 8 октября, но из-за матчей Лиги наций новость решили отложить.

Именитый тренер работал с такими командами как дортмундская «Боруссия», ПСЖ, «Челси», мюнхенская «Бавария».