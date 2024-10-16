ОБЗОР За неделю в тюрьмах произошло несколько драк и нарушений порядка

На следующий день два заключенных в Тартуской тюрьме повредили имущество на территории прогулочной площадки и не подчинились приказу сотрудников прекратить действия. Для того чтобы вернуть заключенных в камеры, сотрудникам пришлось применить физическую силу.

В среду в Таллиннской тюрьме один из заключенных плеснул водой в сотрудника.

В воскресенье в Таллиннской тюрьме произошла драка между двумя заключенными, в результате которой один получил травмы. Медицинский персонал осмотрел пострадавшего, его жизни ничего не угрожало. Нападавшего перевели в отдельную камеру, а отделение закрыли до полного выяснения обстоятельств.

В тот же день в Вируской тюрьме произошла перепалка между заключенными, которую охранник сразу пресек, чтобы избежать обострения конфликта. Заключенные остаются запертыми в своих камерах.

По состоянию на 14 октября в тюрьмах находится 1689 человек, что на 227 меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. За неделю количество заключенных увеличилось на одного человека.

Из 1689 человек осужденных - 1381, а под стражей находятся 308. Мужчин среди заключенных 1612, женщин - 77, пожизненно осужденных - 31, несовершеннолетних - 3. В открытых исправительных учреждениях отбывают наказание 213 человек.

На пробации числится 2812 человек, из которых 64 - несовершеннолетние и 398 в возрасте от 18 до 26 лет (включительно). Среди них 741 человек направлены на общественные работы, а 5 находятся под электронным контролем.

Десять человек были переведены из тюрьмы на пробацию для продолжения отбывания наказания.