Каждый третий житель Эстонии считает, что расходы на отопление могут значительно вырасти

33% жителей Эстонии полагают, что этой зимой их расходы на отопление вырастут более чем на 10%. Четверть опрошенных (27%) прогнозируют рост цен от 5 до 10%, а 11% ожидают повышение до 5%. Всего 2% верят в снижение расходов, а 14% предполагают, что цены останутся на прежнем уровне.

В Латвии рост цен прогнозируют 56%, а в Литве - 52% населения. В Латвии каждый десятый респондент считает, что расходы, скорее, уменьшатся.

«Жители Эстонии явно пессимистичнее своих южных соседей, и на самом деле вполне обоснованно, поскольку в Эстонии рост цен был одним из самых высоких в еврозоне, и пока не остановился», - отметила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

«Вероятно, на это влияет и общий высокий уровень цен в Эстонии, из-за чего жители страны вынуждены выделять больший процент своего ежемесячного дохода на связанные с жильем расходы, по сравнению с Латвией и Литвой. Поскольку значительная часть дохода жителей Эстонии уходит на расходы по содержанию жилья, свободных средств остается меньше, и изменения цен на отопление влияют на людей сильнее», - добавила она.

Недавний опрос банка Citadele показал, что наибольшая нагрузка в связи расходами на жилье в странах Балтии приходится на Эстонию, а наименьшая - на Литву. Например, если в Литве только 6% респондентов заявили, что связанные с жильем расходы превышают 50% их дохода, то в Эстонии этот показатель составил 16%, а в Латвии - 14%.

Хакиайнен отметила, что стоит рассмотреть варианты того, как в будущем держать расходы на отопление под контролем, поскольку, например, инвестиции в более эффективную изоляцию или систему отопления принесут выгоду и в последующие годы: «В этой связи также стоит изучить возможности кредитования. Например, банк Citadele предлагает специальный льготный кредит на повышение энергоэффективности жилья, а KredEx поддерживает утепление зданий».

В сентябре этого года по заказу банка Citadele исследовательская фирма Norstat провела общебалтийское исследование. В каждой стране было опрошено по тысячи человек в возрасте от 18 до 74 лет.