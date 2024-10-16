В Финляндии ребенку дали имя, находящееся под угрозой исчезновения

В начале недели газета Helsingin Sanomat опубликовала эту статистику, после чего неожиданно получила звонок из города Коккола, расположенного на западе Финляндии с населением в 48 тысяч человек. Йоханна Саунамяки сообщила, что среднее имя ее сына, родившегося в 2023 году, как и его прозвище - Маркку.