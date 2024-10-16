В Финляндии обнаружили ребенка, которому официально дали имя, ранее признанное находящимся под угрозой исчезновения. На данный момент самым непопулярным детским именем в Финляндии является Маркку. Официальная статистика показала, что в 2023 году ни одного новорожденного в стране не назвали этим именем.
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В Финляндии ребенку дали имя, находящееся под угрозой исчезновения
В начале недели газета Helsingin Sanomat опубликовала эту статистику, после чего неожиданно получила звонок из города Коккола, расположенного на западе Финляндии с населением в 48 тысяч человек. Йоханна Саунамяки сообщила, что среднее имя ее сына, родившегося в 2023 году, как и его прозвище - Маркку.
«После этой новости я получила много сообщений с вопросом, объяснила ли я журналистам, что это не соответствует действительности», - рассказала мать Маркку, добавив, что она считает имя Маркку по-прежнему достойным и гордым финским именем.