Долгожданный полет на самолете отменен в последний момент? Узнайте, на что следует обратить внимание при подаче жалобы!

Права авиапассажиров изложены в Постановлении 261/2004 Европейского парламента и совета, которое касается отказа в посадке, задержки, отмены и изменения класса обслуживания на рейсе. После получения информации об отмене рейса у пассажиров есть три варианта действий:

возмещение полной стоимости билета в течение семи дней;

посадка пассажира на другой рейс при первой возможности и на сопоставимых условиях возможна с изменением маршрута до конечного пункта назначения;

полет в более позднюю дату.

Если пассажиры были проинформированы об отмене рейса менее чем за две недели до запланированного времени вылета, они имеют право на компенсацию (за исключением особых обстоятельств) и при необходимости требовать выполнения обязательств по заботе о пассажирах.

Куда обращаться?

Прежде всего, исходя из требований постановления, необходимо связаться с фактическим авиаперевозчиком. Обратите внимание: при авиаперевозках фактический авиаперевозчик может не совпадать с перевозчиком, на сайте которого были куплены билеты. Некоторые перевозчики могут также выступать посредниками при покупке авиабилетов у других авиакомпаний. В большинстве случаев фактического перевозчика можно найти на билете или бронировке.