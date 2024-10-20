В студии передачи «Своя правда», в которой на этот раз разговор зашел о модном сегодня препарате Ozempic, эндокринолог Алина Сольман признала, что хорошо относится к использованию основного лечащего вещества этого препарата, но все же призвала воздержаться от самодеятельности.
Эндокринолог: новомодный Ozempic не опасен настолько, чтобы нужно было бить тревогу
«Препарат относительно безопасный, однако, я считаю, что принимать его желательно под наблюдением врача, - сказала доктор. - Во-первых, потому, что могут возникнуть побочные эффекты и специалист может скорректировать дозу. Во-вторых, очень желательно до начала приема препаратов сдать анализы и проверить состояние здоровья».
Однако если пациент по какой-то причине смог сам достать эти препараты и принимает их, доктор Сольман не видит в этом чего-то очень страшного: «Это не инсулин, чтобы нужно было срочно бить тревогу».
Какие результаты приносит употребление новомодного средства от лишнего веса, изначально разработанного для лечения диабета? К чему готовиться здоровым людям, решившим колоть Ozempic без прямого назначения, а только чтобы скорректировать вес?
Об этом будут говорить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир канал ETV+ в понедельник, 21 октября, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.