Эндокринолог: новомодный Ozempic не опасен настолько, чтобы нужно было бить тревогу

«Препарат относительно безопасный, однако, я считаю, что принимать его желательно под наблюдением врача, - сказала доктор. - Во-первых, потому, что могут возникнуть побочные эффекты и специалист может скорректировать дозу. Во-вторых, очень желательно до начала приема препаратов сдать анализы и проверить состояние здоровья».

Однако если пациент по какой-то причине смог сам достать эти препараты и принимает их, доктор Сольман не видит в этом чего-то очень страшного: «Это не инсулин, чтобы нужно было срочно бить тревогу».

Какие результаты приносит употребление новомодного средства от лишнего веса, изначально разработанного для лечения диабета? К чему готовиться здоровым людям, решившим колоть Ozempic без прямого назначения, а только чтобы скорректировать вес?

Об этом будут говорить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир канал ETV+ в понедельник, 21 октября, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.