Цена нефти по сравнению с прошлой неделей снизилась почти на 7 процентов. Тем временем крупные автозаправочные сети Эстонии сегодня повысили стоимость литра автомобильного топлива на 7-8 центов.
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Нефть подешевела, а эстонские автозаправки резко подняли цены на топливо
Один из читателей Postimees поделился, что сегодня утром, подъехав на заправку Circle K в Ууэмыйза, он увидел цену на 95-ый бензин - 1,559 евро за литр. Однако, когда он подошел к колонке, цена неожиданно выросла на восемь центов. «Теперь литр стоил уже 1,639 евро», - сообщил он.
Читатель также отметил, что подобное происходило с ним и раньше. «Все сети АЗС поднимают цены одновременно и существенно, а снижают потом всего на несколько центов», - пожаловался он.