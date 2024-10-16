Нефть подешевела, а эстонские автозаправки резко подняли цены на топливо

Один из читателей Postimees поделился, что сегодня утром, подъехав на заправку Circle K в Ууэмыйза, он увидел цену на 95-ый бензин - 1,559 евро за литр. Однако, когда он подошел к колонке, цена неожиданно выросла на восемь центов. «Теперь литр стоил уже 1,639 евро», - сообщил он.