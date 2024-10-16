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Нефть подешевела, а эстонские автозаправки резко подняли цены на топливо

Перевод: Валерия Ермакова
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Фото: Erakogu

Цена нефти по сравнению с прошлой неделей снизилась почти на 7 процентов. Тем временем крупные автозаправочные сети Эстонии сегодня повысили стоимость литра автомобильного топлива на 7-8 центов.

Один из читателей Postimees поделился, что сегодня утром, подъехав на заправку Circle K в Ууэмыйза, он увидел цену на 95-ый бензин - 1,559 евро за литр. Однако, когда он подошел к колонке, цена неожиданно выросла на восемь центов. «Теперь литр стоил уже 1,639 евро», - сообщил он.

Читатель также отметил, что подобное происходило с ним и раньше. «Все сети АЗС поднимают цены одновременно и существенно, а снижают потом всего на несколько центов», - пожаловался он.

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