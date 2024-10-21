Семейный врач об Ozempic: назначать препарат можно только при наличии показаний

«Реклама большая, популярность препарата большая, проблема ожирения в мире огромная, поэтому естественно, что люди хотят нормализовать свой вес наиболее легким и приятным образом: взял таблеточку или укололся и все в порядке», - рассказала доктор.

Однако врач уверена, что назначать препарат, как и всякое лекарство надо исходя из показаний: «Нужно учесть показания, противопоказания, насколько действительно большой перевес имеется. Какие есть факторы риска: есть ли риск развития кардио-васкулярных осложнений в следствие высокого веса и нужно ли пациенту вообще это лечение?»

Доктор Бушина отметила, что те побочные эффекты от Ozempic, о которых мы знаем сейчас - это одно: «Неизвестно, что будет через пять лет».

Насколько полезны и опасны новомодные препараты, которые используют не по прямому назначению, а для снижения веса? Об этом будут говорить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 21 октября, в 20:30. Ведущая - Елена Соломина.