В Латвии тренера по баскетболу признали виновным в совращении несовершеннолетней

Стельмахс полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, которое позже было утверждено судом.

По информации прокуратуры, речь идет о деяниях, совершенных в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. За одно из преступлений обвинение было выдвинуто по статье о сексуальных действиях с несовершеннолетней, а три других эпизода касались растления малолетних.

Как сообщает Государственная полиция Латвия, уголовное дело было возбуждено 21 апреля 2023 года после заявления потерпевшей. Следствие установило, что в период с 2014 по 2015 год, когда девушка занималась у Стельмахса, он совершал сексуальные действия, осознавая, что она не достигла установленного законом возраста.

В ходе следствия выяснилось, что у них были добровольные интимные отношения до ее 16-летия. Со временем, достигнув совершеннолетия, потерпевшая вышла замуж за Стельмахса, но брак вскоре распался.

Расследование не выявило других пострадавших среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что Стельмахс был временно отстранен от работы в Юрмальской спортивной школе из-за ряда нарушений, включая эмоциональное насилие, совращение учениц и употребление алкоголя на рабочем месте. Позже он вернулся к работе с молодыми баскетболистками в возрасте от 16 до 18 лет.

По данным, опубликованным на сайте Латвийского совета спортивных федераций (LSFP), Стельмахс был лишен сертификата тренера категории B, который действовал до апреля 2025 года.

Также он покинул пост главного тренера сборной Латвии по баскетболу среди девушек до 18 лет после инцидента в матче Женской баскетбольной лиги Латвии (LSBL). Руководимая им команда Jūrmala тогда завоевала бронзу, но под давлением скандала Стельмахс покинул тренерскую комиссию LBS.