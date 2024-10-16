Эстонцы мощным выступлением оставили конкурентов далеко позади

С 10 по 13 октября на греческом Корфу прошел чемпионат мира по гиревому спорту. В зачете среди ветеранов команда Эстонии опередила команды из Латвии и США. Из сборной, в состав которой входили 17 человек, лишь трое выступали в более молодых возрастных группах.

Самым успешным спортсменом команды стал Танель Курисоо, выступавший в мужской тяжеловесной категории 40-44 лет и завоевавший в общей сложности семь медалей, пять из которых были золотыми.

Мати Тикерпуу и Валди Киллинг среди ветеранов и Эразмус Вахемяэ среди юношей до 16 лет стали трехкратными чемпионами мира в своем весе и возрастной категории. 13 эстонских спортсменов выиграли как минимум один титул чемпиона мира. Всего сборная Эстонии завоевала 44 медали, из них 28 золотых.

Среди профессионалов, где конкуренция жестче, а гиря тяжелее (32 кг), Андрес Метьер занял третье место в рывке в мужской весовой категории до 85 кг.

Среди профессионалов пока только трое эстонцев завоевали медали на чемпионатах мира по гиревому спорту, что еще больше повышает ценность этого результата.

На чемпионате мира по гиревому спорту люди соревнуются в различных индивидуальных категориях гиревого спорта, поднимая гирю в соответствующем их соревновательному классу диапазоне 8-32 кг. Кроме того, проводятся индивидуальные двое- и троеборья и эстафеты. Результат команды рассчитывается на основе очков, полученных в индивидуальных соревнованиях и эстафетах.