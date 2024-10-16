Пять пунктов «плана победы» Зеленского, которые тот представил Верховной Раде

По словам Зеленского, реализация мирного плана зависит от партнеров Украины, а не от России. Президент подчеркнул, что Россия не стремится к справедливому миру, и диктатор страны-агрессора Владимир Путин сошел с ума и хочет войны, он не изменится, он глух ко всем остальным.

По мнению Зеленского, Украина и ее партнеры должны общими усилиями изменить условия, чтобы война закончилась, чтобы Россию принудили принять мир.

Первый пункт - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности.

Второй пункт плана - оборона, это необратимое укрепление обороны Украины и поворот войны вспять против России, в том числе возврат войны на вражескую территорию. К этому пункту есть секретное приложение.

Третий пункт - сдерживание российской агрессии. У него то же есть секретное приложение, к которому имеют доступ главы США, Великобритании и Италии. Украина предлагает разместить на своей территории комплекс средств сдерживания, не связанных с ядерным оружием, против дальнейшей агрессии России.

Четвертый пункт - стратегический и экономический потенциал Украины. У него тоже есть секретное приложение, переданное США и Евросоюзу (ЕС). Этот пункт предусматривает соглашение с партнерами.

Пятый пункт касается послевоенного периода. Он предусматривает использование украинского опыта для защиты Европы. Киев предлагает после войны заменить американский военный контингент в Европе украинской армией.

«Завтра я представлю план победы на заседании Европейского совета, но мне было очень важно представить его вам, сегодня, всем», - завершил свою речь Зеленский.

Заседание в Раде состоялось с участием народных депутатов, министров, военного руководства страны, а также иностранных гостей и послов.