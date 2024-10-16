Возможно, вчерашнее утверждение Postimees о том, что в центре Таллинна на Пярнуском шоссе для прокладки велосипедной дорожки уберут одну из полос для автомобилей, было несколько преждевременным. Однако никто не смог объяснить, как все запланированное для проектирования велосипедных дорожек на Пярнуском шоссе может уместиться там без этого.
Городские власти Таллинна обещают: на Пярнуском шоссе поместятся все участники движения
По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ), автобусы и трамваи будут двигаться по одной полосе, и места хватит всем. «Мы нигде не говорили, что полос станет меньше. Проектировщику поставят задачу уместить все необходимое так, чтобы в результате городское пространство стало лучше для всех», - сказал он.
Напомним, что в настоящее время город готовит условия проектирования велосипедных дорожек на Пярнуском шоссе. На участке Пярнуского шоссе от улицы Кийза до улицы Суур-Карья в каждом направлении появится по велодорожке шириной два метра. Кроме того, будут оборудованы удобные тротуары для пешеходов, места для сидения и отдыха, а также, по возможности, дополнительное озеленение и другие элементы. Все это и должно быть учтено проектировщиком.