Городские власти Таллинна обещают: на Пярнуском шоссе поместятся все участники движения

По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ), автобусы и трамваи будут двигаться по одной полосе, и места хватит всем. «Мы нигде не говорили, что полос станет меньше. Проектировщику поставят задачу уместить все необходимое так, чтобы в результате городское пространство стало лучше для всех», - сказал он.

Напомним, что в настоящее время город готовит условия проектирования велосипедных дорожек на Пярнуском шоссе. На участке Пярнуского шоссе от улицы Кийза до улицы Суур-Карья в каждом направлении появится по велодорожке шириной два метра. Кроме того, будут оборудованы удобные тротуары для пешеходов, места для сидения и отдыха, а также, по возможности, дополнительное озеленение и другие элементы. Все это и должно быть учтено проектировщиком.