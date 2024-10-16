«Мы все боимся»: жители деревни напуганы волками, бродящими у домов

«Насколько мне известно, это первый раз, когда волки подошли так близко к домам, они были прямо во дворе, - рассказал Саар. - Это ненормальная ситуация. У меня маленькая собака, и я обычно выгуливаю ее по вечерам, но сейчас рано темнеет, и я боюсь выходить с ней на улицу. Другие жители также говорят, что не решаются выходить с детьми. Все боятся».