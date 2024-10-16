Камера наблюдения одного из жителей деревни Рахетсема, расположенной недалеко от Вильянди, зафиксировала на прошлой неделе, как четыре волка бродят за забором. «Мы все в страхе», - заявил староста деревни Юлар Саар.
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«Мы все боимся»: жители деревни напуганы волками, бродящими у домов
«Насколько мне известно, это первый раз, когда волки подошли так близко к домам, они были прямо во дворе, - рассказал Саар. - Это ненормальная ситуация. У меня маленькая собака, и я обычно выгуливаю ее по вечерам, но сейчас рано темнеет, и я боюсь выходить с ней на улицу. Другие жители также говорят, что не решаются выходить с детьми. Все боятся».
Житель деревни по имени Тоомас, возле чьего дома были замечены волки, также считает, что это необычная ситуация. «Утром сосед отправил мне сообщение с предупреждением, что рядом ходят четыре крупных волка. У меня тоже есть собака. После того, как волки появились рядом, мой ребенок боится выходить даже в наш двор», - сказал он.