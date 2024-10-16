Опрос: почти 90 процентов жителей Эстонии обеспокоены ростом расходов

Из всех проблем, выявленных в ходе опроса, рост повседневных расходов является наиболее острым для жителей Эстонии. С наступлением осени это беспокоит 88% населения. Весной и летом этот показатель составлял 83%.

Общей экономической ситуацией в Эстонии обеспокоены 87% населения, тогда как летом этот показатель составлял 84%. По сравнению с июнем доля людей, считающих, что налоговые изменения необходимы, уменьшилась с 48% до 37%. Налоговые изменения считают ненужными, прежде всего, люди среднего возраста, представители других национальностей, жители Северо-Востока Эстонии и люди, испытывающие экономические трудности.

Опрос показал, что доверие к конституционным институтам в сентябре упало по сравнению с летом. Больше всего упало доверие к парламенту - с 40% в июне до 27% в сентябре. Правительству доверяют 32% людей, что меньше, чем июне (39%), а доверие к президенту упало с 69% в июне до 65%.

В сентябре в Эстонии начался переход на обучение на эстонском языке детей с иностранным родным языком в первом и четвертом классах и в детских садах. Как в июне, так и в сентябре 73% населения считали, что переход предоставит всем эстонским детям равные возможности для получения качественного образования на эстонском языке, независимо от их родного языка.