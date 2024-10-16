АНАЛИЗ В комиссии по государственной обороне ситуация усложняется

Еще раз повторим фактические обстоятельства: рапорта еще не существует. Нет даже решения, составлять его или нет. Есть лишь смутное понимание того, что к деятельности Министерства обороны стоило бы присмотреться.

Однако политически дело не складывается. В комиссии по государственной обороне, где между коалицией и оппозицией нет разделяющей границы, члены открыто спорят друг с другом. Председатель комиссии Калев Стойческу («Ээсти 200») попал под политический огонь, от которого ему нужно было бы спастись, но он не знает, как это сделать. Создается впечатление, что в отношениях между комиссией, или хотя бы некоторыми ее членами, и Министерством обороны существует какая-то проблема – ее, на самом деле, может, и нет, но впечатление такое есть.