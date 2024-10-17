Советник по эвакуации: летающие дроны оповестят об угрозе через громкоговорители

- Информацию продублируют по разным каналам
- Сирены пока еще не начали тестировать
Что такое общая эвакуация? В каких случаях объявляется вывод всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации? Где находятся основные укрытия?
Что такое общая эвакуация? В каких случаях объявляется вывод всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации? Где находятся основные укрытия?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире советник Спасательного департамента по всеобщей эвакуации гражданских лиц Анастасия Юмар.
Фрагмент беседы:
– Как население будет информироваться о всеобщей эвакуации? Все ли каналы проверены и отработаны? Настроены ли сирены?
– Способов оповещения населения – много. В зависимости от уровня угрозы будут применяться разные каналы. Информацию многократно продублируют.
Не нужно переживать о том, что случится непоправимое, если у вас в самый ответственный момент не работал телевизор, настроенный на госканал.
Одновременно рассылаются оповещения на телефоны, передаются сообщения по радио, начнут работать сирены. Это могут быть и дроны, которые начнут летать над городом и распространять по громкоговорителю всю необходимую информацию.
Возможно, будут использоваться и громкоговорители, установленные на курсирующих по городу машинах.
Что касается сирен, то их пока не начали тестировать.
– Сколько в Эстонии оборудовано укрытий? Где находятся основные?
– В Эстонии примерно 250 укрытий, рассчитанных на 174 000 человек, или на 12,6% населения.
В первую очередь люди должны искать возможность укрытия у себя в доме – например, спуститься в подвал. Это означает, что его необходимо предварительно расчистить и подготовить на случай ЧС.
Оставаясь в квартире или доме, следует помнить об основных правилах безопасности – отойти подальше от окон, например – в коридор.
Общественные укрытия (парковочные дома, подземные переходы и т.д.) предназначены в первую очередь для тех, кто на момент угрозы оказался вне дома или в дороге, и им нужно срочно искать укрытие.
Подробнее в повторе!