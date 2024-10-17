Что такое общая эвакуация? В каких случаях объявляется вывод всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации? Где находятся основные укрытия?
Студия Postimees: в каких случаях государство объявляет эвакуацию? Разъясняет Спасательный департамент
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник Спасательного департамента по всеобщей эвакуации гражданских лиц Анастасия Юмар. Следите за эфиром в 13:00!
- Какие сценарии взяты на вооружение?
- Как население будет информироваться?
- Обязан ли человек следовать указаниям?
- К чему может привести отказ от эвакуации?
- Кого эвакуируют в первую очередь?
- Какие средства передвижения нужно использовать?
- Что взять с собой? Сколько длится эвакуация?
- Где в Таллинне находятся основные укрытия?
- Существует ли карта укрытий в Эстонии?
- Где можно изучить схемы и план эвакуации?