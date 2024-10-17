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Студия Postimees: в каких случаях государство объявляет эвакуацию? Разъясняет Спасательный департамент

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Что такое общая эвакуация? В каких случаях объявляется вывод всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации? Где находятся основные укрытия?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире советник Спасательного департамента по всеобщей эвакуации гражданских лиц Анастасия Юмар. Следите за эфиром в 13:00!

  • Какие сценарии взяты на вооружение?
  • Как население будет информироваться?
  • Обязан ли человек следовать указаниям?
  • К чему может привести отказ от эвакуации?
  • Кого эвакуируют в первую очередь?
  • Какие средства передвижения нужно использовать?
  • Что взять с собой? Сколько длится эвакуация?
  • Где в Таллинне находятся основные укрытия?
  • Существует ли карта укрытий в Эстонии? 
  • Где можно изучить схемы и план эвакуации?
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