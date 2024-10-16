Сегодня рано утром несколько человек увидели в небе странные объекты. Появилось предположение, что это могли быть спутники компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.
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В Эстонии можно было наблюдать спутники, принадлежащие компании Илона Маска
Сегодня около шести утра в волости Тори засняли это явление. Очевидец описал необычное зрелище так: «Казалось, будто около 20 звезд двигались строем». Странные объекты видели и в других местах.
Хотя вчера в небе можно было невооруженным глазом наблюдать комету C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, которую астрономы также назвали кометой века, синоптик Агентства окружающей среды Кайро Кийтсак заявил, что, вероятно, на фотографиях все же пролетавшие над регионом спутники Starlink, принадлежащие SpaceX.