Почему в Таллинне экзамен по вождению проходит по одним и тем же маршрутам?

Кто сдавал экзамен по вождению в Таллинне знает, что он всегда проходит примерно по одним и тем же дорогам в Мустамяэ, Нымме и Хааберсти. Экзаменационный маршрут не затрагивает другие районы города, в частности, Кесклинн - район, по которому неизбежно будет проезжать практически каждый будущий водитель. Почему так?