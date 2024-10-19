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Почему в Таллинне экзамен по вождению проходит по одним и тем же маршрутам?

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Экзамен по вождению. Иллюстративное фото.
Экзамен по вождению. Иллюстративное фото. Фото: Konstantin Sednev

Кто сдавал экзамен по вождению в Таллинне знает, что он всегда проходит примерно по одним и тем же дорогам в Мустамяэ, Нымме и Хааберсти. Экзаменационный маршрут не затрагивает другие районы города, в частности, Кесклинн - район, по которому неизбежно будет проезжать практически каждый будущий водитель. Почему так?

Если экзамен проходит по примерно одним и тем же маршрутам, то их попросту можно заучить, катаясь там с инструктором: запомнить, где какие знаки и ограничения скорости. В таком случае получается, что проверяются не навыки вождения, а то насколько хорошо экзаменуемый запомнил накатанные маршруты.

Не было бы логичнее проводить экзамен в разных частях города, чтобы экзаменуемый не знал заранее, куда придется ехать и с какими сложностями на дороге придется столкнуться?

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