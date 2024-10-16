Заключенные жалуются на нехватку работы, но отказываются от предложенных вакансий

Перевод заключенных из одной тюрьмы в другую привел к ситуации, когда люди, отбывающие короткие сроки, хотят заработать деньги, но им не хватает работы. В тюрьме Таллинна объясняют, что рабочие места есть, но у многих заключенных нет нужных навыков и знаний.