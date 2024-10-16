Заключенные жалуются на нехватку работы, но отказываются от предложенных вакансий

Перевод заключенных из одной тюрьмы в другую привел к ситуации, когда люди, отбывающие короткие сроки, хотят заработать деньги, но им не хватает работы. В тюрьме Таллинна объясняют, что рабочие места есть, но у многих заключенных нет нужных навыков и знаний.
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Несмотря на то, что первоначально планировалось перевести из Тартуской тюрьмы в Таллинн 250 заключенных, к началу июля было перемещено 182 человека. В тюрьму Виру попали семь человек из Тарту.
Заместитель директора Таллиннской тюрьмы Энар Пехк объяснил уменьшение числа заключенных тем, что к моменту перевода многие уже либо перешли под уголовный надзор для продолжения наказания, либо полностью его отбыли. «Перевод прошел спокойно и постепенно, и заключенные были заранее предупреждены о предстоящих изменениях, чтобы успеть привыкнуть к новой ситуации», - добавил он.