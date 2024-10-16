Прогнозы синоптиков: когда выпадет первый снег?

«В середине октября еще кусают комары», - говорит Индрек Хейн, старший хозяин фермы Куусекяэра, расположенной у реки Раудна в Соомаа. Он также отметил, что многие перелетные птицы еще не улетели на юг, а осы остаются активными.

«Погода настолько непредсказуема, что я не берусь делать точные прогнозы. Но мне кажется, что снег не выпадет в ближайшее время», - добавил Хейн. Более того, по его словам, снега не будет до конца этого года. «Я бы не стал ожидать снега в этом году», - подчеркнул он.