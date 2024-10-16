Цахкна вместе с коллегами из Северных и Балтийских стран посетил Одессу

В Одессе делегацию принял глава МИД Украины Андрей Сибига, чтобы обсудить текущую ситуацию, актуальные потребности, усилия Украины по достижению справедливого и стабильного мира, а также процесса по вступлению Украины в ЕС, в том числе успехов в проведении реформ. В ходе визита участники делегации посетили военный госпиталь, где встретились с ранеными во время обороны своей страны военными.

«Поскольку Россия усилила удары по Одесскому порту, судам и инфраструктуре, символично встретиться здесь. Этими обстрелами Россия атакует не только Украину, но и снабжение всего мира продовольствием», - сказал Цахкна.

«Украина около 1000 дней сражается на этой войне, одной из целей нашего визита было показать, что страны NB8 вместе продолжают поддерживать Украину. Страны NB8 после США - крупнейшие доноры военной помощи Украине», - подчеркнул Цахкна.

Во время визита был передан объемный пакет зимней помощи Северных и Балтийских стран, чтобы удовлетворить самые насущные потребности Украины - например, в сфере энергетики, инфраструктуры и гуманитарной помощи. Вместе Северные и Балтийские страны предлагают помощь в виде турбин, генераторов, солнечных панелей, трансформаторов и топлива, а также предоставляют финансовую помощь в поддержку сектора энергетики и для восстановления жизненно важной инфраструктуры.