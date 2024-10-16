Главы МИД Северных и Балтийских стран, в том числе глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, посетили Одессу, в то время когда Россия усилила обстрелы Украины, что приводит к большему числу человеческих жертв, травмам и обширным разрушениям.
Цахкна вместе с коллегами из Северных и Балтийских стран посетил Одессу
В Одессе делегацию принял глава МИД Украины Андрей Сибига, чтобы обсудить текущую ситуацию, актуальные потребности, усилия Украины по достижению справедливого и стабильного мира, а также процесса по вступлению Украины в ЕС, в том числе успехов в проведении реформ. В ходе визита участники делегации посетили военный госпиталь, где встретились с ранеными во время обороны своей страны военными.
«Поскольку Россия усилила удары по Одесскому порту, судам и инфраструктуре, символично встретиться здесь. Этими обстрелами Россия атакует не только Украину, но и снабжение всего мира продовольствием», - сказал Цахкна.
«Украина около 1000 дней сражается на этой войне, одной из целей нашего визита было показать, что страны NB8 вместе продолжают поддерживать Украину. Страны NB8 после США - крупнейшие доноры военной помощи Украине», - подчеркнул Цахкна.
Во время визита был передан объемный пакет зимней помощи Северных и Балтийских стран, чтобы удовлетворить самые насущные потребности Украины - например, в сфере энергетики, инфраструктуры и гуманитарной помощи. Вместе Северные и Балтийские страны предлагают помощь в виде турбин, генераторов, солнечных панелей, трансформаторов и топлива, а также предоставляют финансовую помощь в поддержку сектора энергетики и для восстановления жизненно важной инфраструктуры.
Эта поддержка и намеченная уже на следующий год помощь повысят способность Украины предлагать электричество, отопление, чистую воду, услуги здравоохранения и образования, а также гарантировать прочие жизненно важные общественные услуги и гражданскую инфраструктуру.
В 2024 году работой неофициального формата сотрудничества Северных и Балтийских стран в сфере внешней политики и безопасности (NB8) руководит Швеция. В центре формата сотрудничества - совместные усилия по обеспечению непосредственной и долгосрочной военной и гражданской помощи, которая способствует победе Украины. В прошлый раз главы МИД Северных и Балтийских стран посетили Одессу в апреле 2023 года, когда форматом руководила Латвия.
В делегацию NB8 в Украине вошли глава МИД Швеции Мария Мальмер-Стенергард, глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, госсекретарь МИД Финляндии Паси Раяла, госсекретарь Исландии Марти Эйолфссон, глава МИД Латвии Байба Браже, глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис и глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде.