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В Финляндии разбился самолет, два человека погибли

Перевод: Каролийна Вертяева
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Разбившийся самолет T-6 Texan.
Разбившийся самолет T-6 Texan. Фото: Postimees

Согласно сообщениям финской спасательной службы, в среду днем неподалеку от Хямеэнлинна, в районе Ряйскяля, произошла авиакатастрофа с участием двухместного легкомоторного самолета.

По информации спасателей, авария произошла около 12 часов дня, когда самолет, взлетевший с аэродрома Ряйскяля, вскоре упал и загорелся. На борту находились два человека, они оба погибли.

Как сообщил репортер Yle Тимо Лепониеми с места происшествия около 14:20, расследованием катастрофы занимается полиция, и свидетелей к месту инцидента не подпускают. Также расследование ведет Центр по расследованию происшествий.

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