Айвар Кокк: государственный бюджет скрывает миллионы коалиционных «крышевых денег»

«Полтора года назад нынешняя правительственная коалиция обещала сделать бюджет более прозрачным. На деле же в законопроекте, который сейчас рассматривается в первом чтении, много скрыто. Правительство пытается скрыть как свои действия, так и бездействие», - отметил заместитель председателя «Отечество».

По словам Кокка, правительство сделало стратегические выборы, сокращая финансирование работников культуры и Эстонской общественной телерадиокомпании (ERR). «Журналисты и работники культуры умеют громко отстаивать свои права. Нападая на них, правительство надеется через освещение в СМИ создать впечатление, что приняты трудные решения. Однако, как подчеркивало "Отечество" при передаче бюджета, настоящие сокращения в бюджете можно найти только под микроскопом. Между тем, объем бюджета и административные расходы центрального правительства необоснованно растут», - добавил он.

Кокк также назвал обманом пакет повышения налогов, который правительство представляет как налог на безопасность, потому что лишь малая часть собранных средств пойдет на дополнительные расходы на оборону. Более того, если сравнить стратегию бюджета, принятую в прошлом году, с текущим бюджетом, то суммы, непосредственно направляемые на защиту Эстонии, даже сокращаются по сравнению с ранее запланированными.