Партия «Отечество» не может поддержать государственный бюджет на 2025 год, потому что правительство перекладывает свою неспособность найти пути сокращения расходов на плечи эстонских граждан и компаний через повышение налогов. Кроме того, коалиционное правительство тайно снабжают управляемые ими местные самоуправления «крышевыми деньгами», заявил член финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.
Айвар Кокк: государственный бюджет скрывает миллионы коалиционных «крышевых денег»
«Полтора года назад нынешняя правительственная коалиция обещала сделать бюджет более прозрачным. На деле же в законопроекте, который сейчас рассматривается в первом чтении, много скрыто. Правительство пытается скрыть как свои действия, так и бездействие», - отметил заместитель председателя «Отечество».
По словам Кокка, правительство сделало стратегические выборы, сокращая финансирование работников культуры и Эстонской общественной телерадиокомпании (ERR). «Журналисты и работники культуры умеют громко отстаивать свои права. Нападая на них, правительство надеется через освещение в СМИ создать впечатление, что приняты трудные решения. Однако, как подчеркивало "Отечество" при передаче бюджета, настоящие сокращения в бюджете можно найти только под микроскопом. Между тем, объем бюджета и административные расходы центрального правительства необоснованно растут», - добавил он.
Кокк также назвал обманом пакет повышения налогов, который правительство представляет как налог на безопасность, потому что лишь малая часть собранных средств пойдет на дополнительные расходы на оборону. Более того, если сравнить стратегию бюджета, принятую в прошлом году, с текущим бюджетом, то суммы, непосредственно направляемые на защиту Эстонии, даже сокращаются по сравнению с ранее запланированными.
«В то же время правительство повышает налоги, акцизы и сборы для выполнения своих предвыборных обещаний. Эти расходы в конечном итоге лягут на плечи эстонских предпринимателей, которые потеряют конкурентоспособность, а также на граждан, которые будут платить больше за товары и услуги в магазинах и на автозаправках. Куда уходят собранные средства, правительство предпочитает не раскрывать. Как стало печальной традицией последних лет, социал-демократы скрывают миллионы в расходных строках своих министерств и резервах правительства, но министры, выступавшие перед финансовой комиссией, не раскрывают конечных получателей этих средств», - подчеркнул Кокк.
Заместитель председателя «Отечество» напомнил, что несколько лет назад нынешний министр внутренних дел пытался включить в бюджет расходы на строительство детских садов и спортивных площадок в муниципалитетах, управляемых социал-демократами, - хотя тогда это делалось хотя бы открыто. Теперь же распределение «крышевых денег» стараются тщательно скрыть, зная, что этому способствует трудночитаемый бюджет.
«Даже Юрген Лиги признал, что, например, строительство нового стрелкового тира в Выру, запрашиваемое министром внутренних дел, - это неразумные расходы в нынешней бюджетной ситуации, особенно когда в соседнем Пыльва старый тир уже много лет ждет ремонта. Цитирую министра финансов: "Некоторые сферы не должны получать деньги так легко"».
Такое составление бюджета неприемлемо для «Отечество» и, по моему мнению, для всего общества», - подчеркнул Кокк.