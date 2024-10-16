МНЕНИЕ Вы и правда верите, что существует лекарство от бедности?

Стоп! Вы прочитали заголовок и уже подумали, что речь пойдет о том, как отказ от кофе за три евро и переход на лапшу быстрого приготовления позволят вам беззаботно и наслаждаясь финансовой свободой провести последние 10–15 лет жизни? Нет, я избавлю вас от этого и напишу о чем-то более общем, но, несомненно, важном – о производительности. А именно, в последнее время об этом довольно много говорят, но я подозреваю, что сущность и важность производительности часто остаются где-то на заднем плане.

Однако, наряду с демографическими тенденциями, производительность труда является фактором с сопоставимым значением в экономике. Учитывая, что у нас, как и в большинстве развитых стран мира, плохая демографическая ситуация, производительность становится еще более важной. Рост производительности является важнейшим двигателем создания богатства, индивидуального благосостояния и социального прогресса.