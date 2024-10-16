Об одном важном факторе экономики много говорят, но его природа и значение неизменно остаются где-то на заднем плане, пишет Пеэтер Коппель, редактор рубки Fookus «Деньги и экономика».
МНЕНИЕ ⟩ Вы и правда верите, что существует лекарство от бедности?
Стоп! Вы прочитали заголовок и уже подумали, что речь пойдет о том, как отказ от кофе за три евро и переход на лапшу быстрого приготовления позволят вам беззаботно и наслаждаясь финансовой свободой провести последние 10–15 лет жизни? Нет, я избавлю вас от этого и напишу о чем-то более общем, но, несомненно, важном – о производительности. А именно, в последнее время об этом довольно много говорят, но я подозреваю, что сущность и важность производительности часто остаются где-то на заднем плане.
Однако, наряду с демографическими тенденциями, производительность труда является фактором с сопоставимым значением в экономике. Учитывая, что у нас, как и в большинстве развитых стран мира, плохая демографическая ситуация, производительность становится еще более важной. Рост производительности является важнейшим двигателем создания богатства, индивидуального благосостояния и социального прогресса.
По сути, производительность измеряет, сколько продукции производится на единицу затраченных ресурсов. Производительность измеряет, насколько эффективно эти ресурсы – будь то труд, капитал или сырье – преобразуются в полезные товары и услуги. Чем выше производительность, тем больше богатства может генерировать экономика без увеличения количества потребляемых ресурсов. (Здесь люди с наиболее «зеленым» мировоззрением могут начать аплодировать!). Почему сегодня работник может создавать гораздо большую добавленную стоимость за свое рабочее время, чем сто лет назад? Почему восемь человек не вынуждены заниматься сельским хозяйством по двенадцать часов в день шесть дней в неделю, чтобы сегодня накормить десять человек? Повышенная производительность!
Рост производительности является важнейшим двигателем создания богатства, индивидуального благосостояния и общественного прогресса
Но в какой среде производительность увеличивается? Исторический опыт дает ответ и на этот вопрос. Нам нужна максимально свободная экономическая среда и действительное верховенство закона. Производительность возрастает, когда отдельные личности занимаются инновациями, движимые конкуренцией и стремлением получить прибыль.
Роль правительства в этом процессе могла бы заключаться в поддержании в государстве действующего верховенства закона и надзоре за конкуренцией. Чрезмерное регулирование, эксперименты с плановой экономикой или высокие налоги только приводят к формированию нездоровых мотиваторов, тем самым препятствуя предпринимательству и инновациям, которые необходимы для роста производительности. Когда люди могут свободно пробовать, терпеть неудачи и добиваться успеха, они с большей вероятностью откроют новые способы создания добавленной стоимости, что приведет к повышению производительности во всей экономике. Все в выигрыше! Каждый!
Богатство – это не игра с нулевой суммой; оно увеличивается по мере увеличения производительности. Когда производительность увеличивается, выигрывают все – не только владельцы бизнеса или «злые капиталисты», но и рабочие, потребители и общество в целом. Более высокая производительность позволяет компаниям сокращать затраты, повышать заработную плату и предлагать доступную продукцию. Потребители получают доступ к товарам и услугам по все более низким ценам, что повышает их уровень жизни.
Исторически сложилось так, что страны, где экономика была максимально свободной, выступали в авангарде повышения производительности (и, следовательно, уровня жизни). Промышленная революция является одним из таких примеров. Именно либерализация рынков, верховенство закона и минимальное вмешательство государства сделали возможным быстрое технологическое развитие и повышение производительности. Именно последнее является причиной того, что мы живем в мире, где сначала Великобритания, а теперь и Соединенные Штаты играют первую скрипку.
Производительность – это не только более эффективная работа с одними и теми же инструментами; она также зависит от накопления капитала и технологических инноваций. Сбережения и инвестиции имеют решающее значение для повышения производительности. По мере того, как отдельные лица и предприятия сберегают и реинвестируют свою прибыль, они формируют так называемый накопленный капитал – машины, инструменты, фабрики – которые позволяют работникам производить больше с меньшими усилиями. Накопление капитала приводит к развитию новых технологий, что, в свою очередь, увеличивает производительность.
Исторически сложилось так, что страны, где экономика была максимально свободной, выступали в авангарде повышения производительности (и, следовательно, уровня жизни)
Поэтому государственная политика, поощряющая сбережения и инвестиции, такая как низкие налоги на прирост капитала, важна для развития продуктивной экономики. Политика, которая препятствует инвестициям – например, высокие налоги, инфляционная финансовая политика или кредитный фестиваль в государственном секторе – с другой стороны, замедляет так называемое накопление капитала и сдерживают рост производительности.
Одно из самых больших заблуждений в сегодняшнем экономическом дискурсе заключается в том, что бедность можно устранить путем перераспределения богатства. Хотя перераспределение может дать временное облегчение, оно не позволит устранить коренную причину бедности: низкую производительность. Единственный надежный способ вывести людей из бедности заключается в повышении их производительности, или производительности экономики, что предполагает наличие у людей свободы работать, экономить, инвестировать и брать на себя риски.
В странах, где экономическая свобода ограничена – из-за высоких налогов, обременительного регулирования или отсутствия верховенства закона – производительность всегда будет оставаться низкой, а бедность будет сохраняться. Конечно, верно и обратное. Итак, хотите верьте, хотите нет, действительно существует лекарство, помогающее победить бедность. Стремящиеся обуздать экономическую политику могли бы сосредоточиться на политике, повышающей производительность. Быстро. В противном случае мы все равно будем отклоняться совсем не в том направлении, хотя средство на самом деле есть. Вместо финансовой свободы мы получим свободу от финансов.