Согласно данным Eurostat, в прошлом году жители Европейского союза совершили 1,14 миллиарда туристических поездок хотя бы c одной ночевкой, что на 5,7 процента больше, чем в 2022 году.
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РАСТУЩИЙ ТРЕНД ⟩ Жители ЕС в прошлом году совершили более миллиарда туристических поездок
Большинство поездок, около 90 процентов от общего числа, было совершено по личным причинам, а остальные были деловыми. Оба сегмента показали рост: личные поездки увеличились на 5,4 процента, а деловые - на 9,3 процента. По сравнению с 2013 годом количество личных поездок выросло на 11,7 процента, однако число деловых поездок снизилось на 6,3 процента.
Часто европейцы выбирают для путешествий свою собственную страну. В 2023 году 73 процента из 1,14 миллиарда туристических поездок пришлись на внутренние путешествия. Более половины, 56,5 процента, составили короткие поездки длительностью 1–3 ночи.