РАСТУЩИЙ ТРЕНД Жители ЕС в прошлом году совершили более миллиарда туристических поездок

Большинство поездок, около 90 процентов от общего числа, было совершено по личным причинам, а остальные были деловыми. Оба сегмента показали рост: личные поездки увеличились на 5,4 процента, а деловые - на 9,3 процента. По сравнению с 2013 годом количество личных поездок выросло на 11,7 процента, однако число деловых поездок снизилось на 6,3 процента.