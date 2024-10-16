Больница вводит ограничения на посещения из-за коронавируса

Изменения касаются посещения пациентов в отделениях внутренних болезней, хирургии, стационарной реабилитации, стационарного сестринского ухода, а также в родильном и гинекологическом отделениях. При острой необходимости посещение должно быть согласовано с лечащим врачом пациента, в отделении сестринского ухода - с координатором медсестринских услуг, а в родильном и гинекологическом отделениях - с дежурным врачом.

По словам специалиста по коммуникациям и маркетингу Вильяндиской больницы Маарьи Эверт, одновременно одного пациента могут посетить не более двух человек, и рекомендуется не брать с собой детей.

Изменений в посещении пациентов в психиатрической клинике и центре ухода нет - посещения возможны в установленные часы.

По данным Департамента здоровья на 14 октября, заболеваемость коронавирусом за последние две недели составила 148,8 случая на 100 000 человек. В Вильянди за последние семь дней этот показатель составил 129,9.

По словам старшей медсестры по инфекционному контролю Вильяндиской больницы Тийны Тедер, в больнице находятся 13 пациентов, инфицированных коронавирусом. «Они не в тяжелом состоянии, но изолированы, чтобы предотвратить широкое распространение вируса в больнице. Поскольку уровень вакцинации остается низким, мы обеспокоены быстрым распространением вируса, - пояснила она. - Напоминаем, что вакцинация - самый простой способ защитить себя от коронавируса, и рекомендуем всем вакцинироваться для сохранения здоровья себя и окружающих».

Больница также предлагает возможность вакцинации от COVID-19 и гриппа для всех пациентов. Все желающие могут пройти вакцинацию без предварительной записи на втором этаже главного здания больницы. В это воскресенье, 20 октября, вакцинация также будет доступна в мобильном пункте в парковке Centrum.

Все посетители Вильяндиской больницы обязаны носить хирургическую маску и дезинфицировать руки при входе в больницу, отделение и палату, а также при выходе из них. Посещать пациентов можно только в случае хорошего самочувствия. Даже при лёгких симптомах, таких как боль в горле или насморк, больница просит воздержаться от визитов, так как в отделениях находятся пациенты, у которых даже лёгкие вирусные заболевания могут протекать очень тяжело.

Пациенты, находящиеся на стационарном лечении, также обязаны носить маски при передвижении по коридорам отделений. Для пациентов, приходящих на амбулаторные приёмы, ношение масок рекомендовано.