Ср, 16.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ДТП с участием велосипеда: сначала думали – здоровье, а оказалось – алкоголь

Перевод: Каролийна Вертяева
Copy
Велосипед. Фото иллюстративное.
Велосипед. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В среду днем в Пыльвамаа попал в аварию мужчина, ехавший на велосипеде. 

Инцидент произошел около половины четвертого дня на 18-м километре дороги Пыльва-Реола, неподалеку от деревни Воорекюла. Сообщается, что мужчина упал со своего велосипеда. 

Как сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск, сотрудники экстренных служб, прибывшие на место, сначала предположили, что причиной падения могло быть ухудшение здоровья. Однако вскоре выяснилось, что мужчина просто был пьян.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх