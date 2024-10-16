Велосипедная авария: сначала думали – здоровье, а оказалось – алкоголь

Инцидент произошел около половины четвертого дня на 18-м километре дороги Пыльва-Реола, неподалеку от деревни Воорекюла. Сообщается, что мужчина упал со своего велосипеда.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск, сотрудники экстренных служб, прибывшие на место, сначала предположили, что причиной падения могло быть ухудшение здоровья. Однако вскоре выяснилось, что мужчина просто был пьян.