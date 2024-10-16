Если рубль потеряет еще 30% своей стоимости, это может означать, что россияне потеряют половину своих доходов в течение нескольких месяцев.

Несмотря на заявления России о том, что ее экономика процветает, статистические данные говорят об обратном - экономика не только перегрета, но может вскоре начать разрушаться. Российские чиновники утверждают, что экономика растет, ссылаясь на рост ВВП на 4,6% в первой половине 2024 года. Однако, при детальном рассмотрении видно, что Россию могут ожидать серьезные проблемы, так как рубль сталкивается с инфляцией и девальвацией, пишет KyivPost.