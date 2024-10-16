Несмотря на заявления России о том, что ее экономика процветает, статистические данные говорят об обратном - экономика не только перегрета, но может вскоре начать разрушаться. Российские чиновники утверждают, что экономика растет, ссылаясь на рост ВВП на 4,6% в первой половине 2024 года. Однако, при детальном рассмотрении видно, что Россию могут ожидать серьезные проблемы, так как рубль сталкивается с инфляцией и девальвацией, пишет KyivPost.
Кризис рубля усугубляется: потеряют ли россияне половину своего дохода?
Профессор экономики Университета Джона Хопкинса Стив Хэнке в начале этого года подсчитал, что реальная инфляция в России составляет 27%, что резко контрастирует с заявленными Центральным банком России 9,1% в августе (в сентябре - 8,63%). Это также ставит под сомнение планы России увеличить военные расходы на 24% в 2025 году: на практике потратят меньше, чем в 2024 году, но это займет большую долю бюджета.
Другие показатели подтверждают расчеты Хэнке: в июле 2024 года уровень безработицы в России составил 2,4%, что является тревожным сигналом, согласно модели Филлипса, утверждающей, что снижение безработицы ведет к росту инфляции. В здоровой экономике уровень безработицы должен составлять 4–6%, а более низкий уровень указывает на возможное инфляционное давление.