Правительство разрабатывает дополнения к списку оперативных транспортных средств

В пояснительной записке говорится, что транспортным средствам Министерства обороны будет предоставлено право совершать экстренные поездки, если возможности военной полиции ограничены и требуется дополнительный ресурс для выполнения экстренных задач. Например, при необходимости сопровождать высокопоставленные иностранные делегации, которые прибывают с визитом и требуют эскорта в разные направления.

Для автомобилей Департамента окружающей среды новая мера предоставит возможность во время выполнения служебных обязанностей останавливать транспортные средства с помощью специальных устройств - световых и звуковых сигналов - и применять все предусмотренные законом методы. Добавление автомобилей департамента в список оперативных транспортных средств обосновано практической необходимостью: иногда остановка машины требуется на лесных дорогах, в условиях бездорожья или на узких местных дорогах, где невозможно безопасно обогнать транспортное средство или остановить его и подать сигнал на остановку.