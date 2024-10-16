Из-за позиции Ирака самая крупная зарубежная миссия Сил обороны Эстонии может вскоре завершиться

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур напомнил в интервью Postimees, что 6 ноября он собирается запросить у парламента мандат на миссии Сил обороны на 2024 год. В данный момент он просит разрешения отправить в Ирак ту же численность - 110 бойцов, которые участвуют в операции Inherent Resolve, возглавляемой США.