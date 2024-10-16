На встрече коалиции против ИГИЛ, которая состоится в четверг в штаб-квартире НАТО, будут обсуждаться важные вопросы, касающиеся самой крупной миссии Сил обороны Эстонии на данный момент - операции Inherent Resolve.
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Из-за позиции Ирака самая крупная зарубежная миссия Сил обороны Эстонии может вскоре завершиться
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур напомнил в интервью Postimees, что 6 ноября он собирается запросить у парламента мандат на миссии Сил обороны на 2024 год. В данный момент он просит разрешения отправить в Ирак ту же численность - 110 бойцов, которые участвуют в операции Inherent Resolve, возглавляемой США.
«Однако следующая ротация, отправляемая в Ирак, уже будет сокращена до 80–90 человек, - добавил Певкур. - Судя по текущим переговорам США с Ираком, к концу следующего года американцы, вероятно, завершат операцию Inherent Resolve в Ираке, что также означает завершение нашей миссии вместе с американцами».