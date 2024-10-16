«Единственный способ продолжить проект Rail Baltica - это двигаться дальше и навести порядок в управлении, включая усиление контроля со стороны Европейской комиссии (ЕК)», - заявил Михаил Козлов, представитель Европейской счетной палаты (ЕСП), на заседании парламентской комиссии 16 октября, передает новостной портал RUS.TVNET.
Rail Baltica под угрозой: что тормозит крупнейший инфраструктурный проект Балтии
На этом заседании обсуждался отчет ЕСП, опубликованный в 2020 году. В отчете рассматривалось, как Еврокомиссия и другие агентства управляют крупными инфраструктурными проектами ЕС, которые должны быть завершены к 2030 году. Rail Baltica был приведен как пример одного из таких проектов.
Козлов отметил, что уже до 2020 года в странах Балтии существовали риски по проекту Rail Baltica. В отчете подчеркивалось, что проект требует повышенного внимания, так как на тот момент он уже отставал от графика на три года. Это указывало на необходимость уделить проекту больше внимания. Также было зафиксировано, что стоимость проекта увеличилась.
Для покрытия увеличившихся расходов был предусмотрен резерв в размере 1,2 миллиарда евро для всех стран Балтии. Козлов отметил, что эта информация была предоставлена исполнителями проекта и не является секретной.
В отчете ЕСП также указывалось, что ожидаемые пассажиропотоки для Rail Baltica были значительно ниже, чем в других похожих проектах. В связи с этим была сделана рекомендация убедиться в экономической целесообразности проекта. При этом Козлов подчеркнул, что основной аргумент в пользу продолжения проекта был его геополитическое значение, которое не оценивалось с точки зрения аудита.
Председатель парламентской комиссии Андрис Кулбергс поинтересовался, как было налажено сотрудничество с министерствами после публикации отчета. Козлов ответил, что Сейм запросил представление отчета, но от правительства, включая премьер-министра, Министерство финансов и Министерство транспорта, не поступило никаких запросов на встречу с представителями ЕСП. Еврокомиссия, однако, приняла рекомендации и обязалась их выполнить.
Козлов также отметил, что механизм управления проектом Rail Baltica зависит от источников финансирования. В случае, когда средства поступают из Фонда сплочения, управление проектом осуществляется совместно Латвией и ЕК. В случае прямого управления, когда ЕК работает с организациями в странах-участницах, применяется другой механизм. Однако на национальном уровне координация и централизация управления остаются слабым звеном, так как каждая страна сама решает, кто отвечает за реализацию проекта.
Эксперт, привлечённый к анализу отчета, также выразил сомнения в отношении количества пассажиров и увеличения грузоперевозок, необходимых для обеспечения экономической устойчивости проекта. Однако основной довод в пользу проекта заключается в его важности для геополитики, так как строительство европейской колеи остается приоритетом.