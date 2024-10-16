Rail Baltica под угрозой: что тормозит крупнейший инфраструктурный проект Балтии

На этом заседании обсуждался отчет ЕСП, опубликованный в 2020 году. В отчете рассматривалось, как Еврокомиссия и другие агентства управляют крупными инфраструктурными проектами ЕС, которые должны быть завершены к 2030 году. Rail Baltica был приведен как пример одного из таких проектов.

Козлов отметил, что уже до 2020 года в странах Балтии существовали риски по проекту Rail Baltica. В отчете подчеркивалось, что проект требует повышенного внимания, так как на тот момент он уже отставал от графика на три года. Это указывало на необходимость уделить проекту больше внимания. Также было зафиксировано, что стоимость проекта увеличилась.

Для покрытия увеличившихся расходов был предусмотрен резерв в размере 1,2 миллиарда евро для всех стран Балтии. Козлов отметил, что эта информация была предоставлена исполнителями проекта и не является секретной.

В отчете ЕСП также указывалось, что ожидаемые пассажиропотоки для Rail Baltica были значительно ниже, чем в других похожих проектах. В связи с этим была сделана рекомендация убедиться в экономической целесообразности проекта. При этом Козлов подчеркнул, что основной аргумент в пользу продолжения проекта был его геополитическое значение, которое не оценивалось с точки зрения аудита.