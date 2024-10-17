Лучшие фигуристы Эстонии выступят во Франции

В мужском одиночном катании будут выступать Александр Селевко, Михаил Селевко и Арлет Леванди. Серебряный призер чемпионата Европы этого года Александр Селевко второй раз в сезоне стартует во Франции. Месяц назад он выступал в Италии, где занял 9-е место. У Михаила Селевко в Ницце будет первое соревнование сезона. Арлет Леванди до сих пор успешно выступал в юниорской серии Гран-при, где занял 3-е и 6-е места.

В женском одиночном катании выступят Нина Петрыкина, Наталья Лангербаур и Кристина Лисовская. Петрыкина также начала сезон в Италии, где была седьмой. Кристина Лисовская и Наталья Лангербаур, занявшая в прошлом сезоне 14-е место на чемпионате Европы, впервые будут выступать в этом сезоне.

Соревнования в Ницце покажут, кто из эстонских фигуристов сможет претендовать на место в сборной на чемпионат Европы в Таллинне в следующем году. Два фигуриста-одиночника и одна девушка-одиночница будут определены по итогам результатов в соревнованиях Challenger и GP.

Мужчины будут выступать с короткой программой в пятницу, в 13:15, а мужская произвольная программа пройдет в субботу, в 18:10. Женщины начнут соревнования в субботу в короткой программе в 13:45. Женская произвольная программа запланирована на воскресенье, начало в 13:55.

В юниорской программе в Ницце выступят Егор Марченко и Марианне Муст.