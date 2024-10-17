Босс Тянака накануне важного ралли: нам нельзя повторить ошибку, которую мы сделали в Чили

В Южной Америке Toyota сократила преимущество Hyundai в командном зачете почти вдвое – на 17 очков. В этом году в серии WRC предстоит проехать еще два этапа, последние ралли пройдут на асфальте, покрытии, которое должно быть благоприятным для Hyundai.

Центральноевропейское ралли пролегает по трассам трех стран: Чехии, Германии и Австрии. Для Hyundai это должно быть домашним ралли, ведь их сервисный парк и центральный офис находятся в Германии.

«Вся наша команда очень рада возможности снова выступать на родине, тем более что сейчас решающие моменты сезона. Нам необходимо сохранить лидирующие позиции в обоих зачетах. Для этого нам нужно идеальное соревнование, чтобы мы могли забрать титулы», - передал Rallit.fi слова руководителя команды Hyundai Сирила Абитебула.

«Тьерри Невилл выиграл здесь в прошлом году, и мы все знаем, насколько он силен на асфальте. В эти выходные все возможно», - намекнул Абитебул на выгодное положение Невилла в рейтинговой позиции среди гонщиков и на то, что бельгиец может стать чемпионом мира уже на центральноевропейском этапе.

Основной упор по-прежнему делается на командный зачет. «У нас там тяжелая борьба. Мы готовы к следующему этапу. В прошлом году Отть Тянак был здесь третьим. Андреас Миккельсен также показал хорошую скорость на асфальте. Мы хотим максимально использовать выходные, в Чили мы не смогли этого сделать», - сказал Абитебул.