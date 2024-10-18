Уникальная особенность Эстонии: если мы прекратим, рысачий спорт закончится

Популярность конного спорта в Эстонии набирает обороты и рысистые бега не исключение. Хоть кажется, что новый ипподром расположен далековато от Таллинна, хоть кажется, что про лошадей говорят меньше, чем про футбол… На самом деле, рысистые бега в Эстонии никуда не делись и по-прежнему очень активно развиваются.