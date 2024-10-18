Несмотря на то, что на Таллиннском ипподроме уже вовсю ведутся строительные работы и его много лет назад хотели закрыть, тут по-прежнему кипит жизнь: конюшни никуда не делись и тренеры и наездники вовсю готовят лошадей для бегов.
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Уникальная особенность Эстонии: если мы прекратим, рысачий спорт закончится
Популярность конного спорта в Эстонии набирает обороты и рысистые бега не исключение. Хоть кажется, что новый ипподром расположен далековато от Таллинна, хоть кажется, что про лошадей говорят меньше, чем про футбол… На самом деле, рысистые бега в Эстонии никуда не делись и по-прежнему очень активно развиваются.
«Конечно, наш уровень не настолько высок, как в Финляндии или Швеции, но наши бега пользуются популярностью, а на старом Таллиннском ипподроме, несмотря на начавшееся строительство, жизнь кипит по-прежнему, - рассказывает тренер и наездница Татьяна Зубенок».