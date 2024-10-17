Минимальная цена рецептурных лекарств вырастет на один евро

Эксперт по финансированию здравоохранения Министерства социальных дел Ли Пярг отметила, что последний раз стоимость рецептов менялась в 2018 году, и повышение минимальной платы необходимо для обеспечения устойчивости Кассы здоровья в условиях сложного бюджета, передает Rus.ERR.

На рецептурные лекарства из списка льготных медикаментов распространяется скидка в размере 50%, 70%, 90% или 100% в зависимости от лекарства, однако покупатель обязан оплатить минимальную сумму, которая сейчас составляет 2,50 евро. Помимо минимума, пациент должен оплатить оставшуюся от скидки часть и часть, превышающую предельную цену.

Предельная цена устанавливается на основе цен различных производителей на препараты с одним и тем же активным веществом, как правило, ориентируются на вторую самую дешевую цену: например, если стоимость варьируется от 5 до 12 евро, предельная цена составит восемь евро.