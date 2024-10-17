Ryanair готовит важное нововведение для пассажиров

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что пассажирам авиакомпании рекомендуется регистрироваться на рейсы только онлайн или через приложение до прибытия в аэропорт.

Если они этого не сделают, им придется доплатить 55 фунтов стерлингов (около 65 евро) при посадке в самолет, сообщает RUS TVNET со ссылкой на The Irish News.

«Мы хотим избавиться от проверок в аэропорту так же, как мы избавились от багажных стоек. Мы работаем над тем, чтобы с 1 мая все делалось в приложении, больше ничего не будет делаться на бумаге», - сказал Майкл О’Лири на пресс-конференции в Дублине.

Однако О'Лири добавил, что уже существуют процедуры на случай, если аккумулятор телефона пассажира разрядится и он не сможет получить доступ к информации о своем бронировании.

«Если у вас разрядился аккумулятор, у нас есть ваше место и паспорт, и мы можем сделать это при выходе на посадку. Иногда мы делаем так, если чей-то телефон по какой-то причине не сканирует», - пояснил он.

Глава Ryanair также сообщил, что в настоящее время приложением пользуются 60% пассажиров, и он прогнозирует, что к концу 2024 года это число увеличится до 80%. К маю у клиентов не будет другого выбора, кроме как использовать его.