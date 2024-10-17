Впервые в мире на PÖFF фильмы рекомендует искусственный интеллект

«У вас есть какие-нибудь боевики?»

«Мне нравится романтика, например "Титаник". Что вы порекомендуете?»

«У меня часто унылое настроение, и я много езжу на велосипеде. Лучшее впечатление от кино – это, пожалуй, школьные годы, когда мы ходили на «Класс». Я бы хотел посетить PÖFF, но не могу выбрать – фильмов так много».

На эти и все другие вопросы теперь ответит ИИ-ассистент Susi на сайте PÖFF, который поможет людям за несколько минут выбрать из более чем 500 кинокартин фильмы, соответствующие их интересам и предпочтениям, – это исключительная возможность подобрать фильмы конкретно для себя.

«Всегда были жалобы на то, что программа PÖFF настолько велика, что сложно найти нужные фильмы – это занимает слишком много времени. Наш виртуальный помощник Susi решает эту проблему – речь идет о совершенно новом способе привлечения аудитории, который подходит к каждому человеку индивидуально», – сказал автор идеи Susi AI, член правления PÖFF Микк Гранстрем.

Кроме того, по его словам, это дарит радость открытия и помогает привлечь на фестиваль молодую любознательную публику.

PÖFF – первый в мире кинофестиваль, который представил искусственный интеллект в качестве рекомендателя фильмов.