Переводить или не переводить: к какому мнению пришли в ЕС по поводу перехода на зимнее и летнее время

Еще несколько лет назад можно было с оптимизмом говорить о том, что вскоре жители ЕС перестанут ежегодно переводить стрелки часов. Однако в ближайшее время этого не случится: по крайней мере, в обозримом будущем эта тема не будет входить в число главных приоритетов ЕС.
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«К сожалению или к счастью, что касается перевода часов, ситуация осталась неизменной. Поэтому мы продолжим переводить часы и в ближайшие годы», - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер.
Лаастер пояснила, что, хотя Еврокомиссия действительно выдвинула предложение положить конец переводу часов в 2018 году, то есть уже шесть лет назад, в последние годы по этой теме не было никакого прогресса и нет никаких общеевропейских соглашений. По ее словам, основной причиной стали другие, более срочные темы, такие как коронавирус, энергетический кризис, ситуация с безопасностью.