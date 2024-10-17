Переводить или не переводить: к какому мнению пришли в ЕС по поводу перехода на зимнее и летнее время

«К сожалению или к счастью, что касается перевода часов, ситуация осталась неизменной. Поэтому мы продолжим переводить часы и в ближайшие годы», - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер.

Лаастер пояснила, что, хотя Еврокомиссия действительно выдвинула предложение положить конец переводу часов в 2018 году, то есть уже шесть лет назад, в последние годы по этой теме не было никакого прогресса и нет никаких общеевропейских соглашений. По ее словам, основной причиной стали другие, более срочные темы, такие как коронавирус, энергетический кризис, ситуация с безопасностью.